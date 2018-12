Sanremo. Autobus in panne in corso Orazio Raimondo. Non si tratta di uno dei tanti bus di Riviera Trasporti, bensì di uno di quelli a idrogeno recentemente entrati in servizio dopo anni di sosta nel deposito di Imperia.

Questa sera intorno alle 18.50 uno dei tre pullman a idrogeno si è guastato rimanendo fermo tra la fontana dello Zampillo e il bivio per il lungomare Trento e Trieste.

Sembra che il mezzo si sia fermato per un guasto ai motori elettrici e non al nuovo sistema di alimentazione.