Sanremo, asfalti alla Foce: traffico in tilt

Sanremo. Prosegue a spron battuto il piano degli asfalti messo in campo dall’amministrazione comunale.

Se la scorsa settimana erano stati fatti senza disagi i lavori durante la notte in via Nino Bixio, da questa mattina il traffico all’altezza del quartiere Foce sull’Aurelia è in tilt.

Per entrare o uscire dalla Città dei Fiori è consigliabile sfruttare le vie alternative come corso Inglesi e via al Solaro o, se si ha molta fretta, prendere l’autostrada.