Sanremo, aperture straordinarie degli ecopunti nei giorni festivi

Sanremo. In occasione delle festività natalizie e in previsione di una notevole affluenza turistica, per agevolare il conferimento dei rifiuti, Amaie emergia e servizi Srl, affidataria del servizio di igiene urbana del Comune di Sanremo, ha previsto una programmazione aggiuntiva per i servizi al pubblico.

In particolare verranno effettuate delle aperture straordinarie nei giorni domenicali o festivi dei principali ecopunti e infrasettimanali per le “isole del turista” normalmente aperte solo nel weekend, nel dettaglio:

L’ecopunto di Piazza Muccioli effettuerà il seguente orario straordinario:

– Domenica 23 dicembre dalle 9.30 alle 17.30

– Martedì 25 dicembre dalle 6.30 alle 12 e dalle 15 alle 20.30

– Mercoledì 26 dicembre dalle 6.30 alle 12 e dalle 15 alle 20.30

– Domenica 30 dicembre dalle 9.30 alle 17.30

– Martedì 1 gennaio dalle 15 alle 20.30

– Domenica 6 gennaio dalle 8.30 alle 20.30

L’Ecopunto di Via San Francesco:

– Domenica 23 dicembre dalle 6.30 alle 12

– Martedì 25 dicembre dalle 6.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 20

– Mercoledì 26 dicembre dalle 6.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 20

– Domenica 30 dicembre dalle 6.30 alle 12

– Martedì 1 gennaio dalle 14.30 alle 20

Gli Ecopunti “2 minuti” o “Isole del turista” di Valle Armea e Via P. Semeria effettueranno le seguenti aperture:

– Lunedì 24 dicembre dalle 8 alle 12

– Mercoledì 26 dicembre dalle 8 alle 20

– Giovedì 27 dicembre dalle 8 alle 20

– Sabato 29 dicembre dalle 16 alle 20

– Domenica 30 dicembre dalle 8 alle 20

– Lunedì 31 dicembre dalle 8 alle 20

– Mercoledì 2 gennaio dalle 8 alle 12

– Domenica 6 gennaio dalle 8 alle 20

Gli Ecopunti di Piazza San Costanzo e di Via Grossi Bianchi (Poggio) resteranno aperti

– Lunedì 24 dicembre dalle 6.30 alle 9.30

– Mercoledì 26 dicembre dalle 6.30 alle 9.30

– Sabato 29 dicembre dalle 16 alle 20

– Domenica 30 dicembre dalle 8 alle 20

– Lunedì 31 dicembre dalle 8 alle 20

– Mercoledì 2 gennaio dalle 8 alle 12

Il point di Distribuzione al Palafiori e il call center resteranno chiusi i giorni 25 e 26 dicembre 2018 e il giorno 01 gennaio 2019.

I centri di raccolta (Ecocentri) di Valle Armea e di Coldirodi resteranno chiusi nei giorni

23, 25, 26 dicembre e 1 gennaio

I servizi di raccolta dei rifiuti “porta a porta” sia per le utenze domestiche che per utenze non domestiche rimangono invariati.