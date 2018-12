Sanremo. Apericena natalizio del Pd al Tiki Taka di San Martino. Un locale affollato da tante persone, iscritti e non, che hanno partecipato all’evento e accolto con favore la proposta di fare un’offerta in favore della Caritas cittadina, finalizzata a sostenere il progetto dell’Emporio Solidale.

Progetto che dopo anni di lavoro da parte degli uffici coordinati dall’assessore Costanza Pireri, aprirà le porte a breve e rappresenterà un concreto aiuto alle famiglie in difficoltà. All’evento sono stati graditi ospiti il sindaco Biancheri, che ha portato i suoi saluti ed auguri, ed il presidente di Caritas Maurizio Marmo con la instancabile collaboratrice Paola Raffaglio, che hanno illustrato le modalità operative dell’Emporio.

Il progetto dell’Emporio Solidale, realizzato con un investimento di circa 250 mila euro da parte dell’amministrazione comunale, avrà sede in via Marsaglia, dietro la chiesa degli Angeli, e tramite l’utilizzo di una tessera a punti darà la possibilità a molte famiglie bisognose di ottenere alimenti e generi di prima necessita’ guidati nelle scelte di “economia domestica” da un educatore applicato all’emporio.

Il capogruppo consiliare Pd Mario Robaldo ha raccontato in breve il percorso amministrativo del progetto, avviato circa 3 anni fa. L’incontro è stato un bel momento di festa che però ha voluto sottolineare come sia importante, proprio in un momento che dovrebbe essere di gioia, ricordare che la politica deve sempre partire dagli ultimi, che la buona politica deve porsi l’obiettivo di lottare contro il disagio e l’emarginazione promuovendo l’inclusione sociale.

Per questo motivo si è scelto di sostenere in modo concreto l’amministrazione e dare un contributo per questo nuovo progetto a favore delle famiglie disagiate. Il Partito Democratico con questo augura ai sanremesi un Natale sereno e un buon anno nuovo.