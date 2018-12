Sanremo, ambulanti esclusi dalla Bolkestein: CNA chiede al Comune di intervenire

Sanremo. CNA Imperia si esprime sul problema del mercato annonario di Sanremo che, per via della ristrutturazione, rimarrà chiuso per tre mesi:

“Nell’incontro di lunedì 10 dicembre abbiamo richiesto all’amministrazione comunale di valutare la possibilità di operare con rinnovo in deroga alla direttiva Bolkestein, per salvaguardare il patrimonio culturale a tutela dell’interesse storico-culturale, come previsto all’art.4 e ribadito con la sentenza della sezione V del consiglio di stato n.5157 del 3 settembre 2018″, dichiara Sonia Carolì, coordinatore regionale CNA Turismo e Commercio.

“Oggi gli operatori hanno avuto una risposta alle loro preoccupazioni dal Governo: nel maxiemendamento vengono escluse dalla applicazione della direttiva Bolkestein. Il maxi emendamento approvato al senato stanotte esclude le concessioni per il commercio ambulante su area pubblica dalla applicazione dalla direttiva servizi“, conclude.

“Chiediamo che l’amministrazione comunale adotti tutte le misure e gli strumenti a sua disposizione per ridurre i danni che le attività economiche subiranno dalla sospensione della concessione – dichiara Luciano Vazzano, segretario CNA per la provincia di Imperia – .Gli attuali concessionari sono il presente ed il futuro del mercato annonario di Sanremo“.