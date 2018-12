Sanremo. Questo pomeriggio è stata inaugurata la mostra “Art and Fabrics: due anime, un’emozione” nell’interior studio di via Roma 129.

E’ da un’idea dell’interior designer Paolo Tonelli, unita al tratto elegante dell’artista Maria Pia Luly Jones, che nasce il filo conduttore della mostra.

Unire l’arte ai tessuti d’arredo in una commistione senza tempo, con un filo emozionale dove vista tattilità ed emozione si avvolgono in un racconto che tutti potranno ammirare da lunedì 10 a sabato 15 dicembre.

Maria Pia Luly Jones, nata a Dosolo, ha studiato a Roma e a Milano. Dopo anni trascorsi in Costa Azzurra, a Monaco, ha eletto a sua dimora Bordighera, città che ama intensamente per la qualità della luce, i colori e profumi, e dove, quotidianamente, si dedica alla rappresentazione, con la tecnica dell’aquerello, dei suoi soggetti preferiti: i fiori, riservando uno studio particolare ai meravigliosi kimoni fioriti delle sue geishe. Collabora con lo Studio Zagara di Nizza, dove disegna soggetti floreali per tessuti di arredamento. Realizza la sua personale ricerca pittorica spinta dalla passione per i fiori ed i soggetti naturalistici; affascinata dall’iconografia botanica storica e attenta osservatrice dei soggetti dal vero, dipinge piante e fiori con una cura cromatica ed espressiva del dettaglio unica.

Paolo Tonelli si dedica da sempre alla sua passione: l’abitare. Formazione di studi poliedrica, inizia le sue esperienze nel 1990 collaborando, con grande passione a progetti di restyling e arredo sul territorio nazionale. S i specializza in interior design e la passione per gli interni e i tessuti d’arredo lo portano a pensare e ad aprire a Sanremo il suo interior studio in via Roma 129, uno spazio dedicato all’intimità degli ambienti attraverso proposte in grado di donare carattere e personalità ai luoghi dell’abitare trattando i più prestigiosi e ricercati brand internazionali.