Sanremo, al via la settima edizione di “Swing corner of Christmas”

Sanremo. Domani, domenica 23 dicembre alle 16 si inaugura il palco del Palafiori per la settima edizione della rassegna “Swing Corner of Christmas”.

Nato da un’idea di Freddy Colt come un semplice intrattenimento per punteggiare di buona musica lo shopping natalizio, lo Swing Corner vanta già un bel Albo d’oro di partecipazioni artistiche, quasi a costituire una sorta di “Zazzarazzaz Winter”. L’iniziativa è organizzata dal centro studi musicali “Stan Kenton” con l’indispensabile supporto dell’assessorato alla promozione turistica del Comune di Sanremo e i prestigiosi patrocini della Fondazione “Lelio Luttazzi” di Roma e del Sultanato dello Swing. Anche quest’anno lo Swing Corner si articola in cinque concerti, di cui quattro si svolgono sotto il portico del Palafiori di corso Garibaldi e l’ultimo, a mo’ di gran finale, nel Teatro del Casinò.

Il primo concerto prevede l’esibizione della band matuziana dei Tre Très Bon, che in realtà saranno in quattro! Il gruppo capitanato dalla cantante-chitarrista Caterina Battaglia proporrà personali versioni di successi internazionali, dai repertori di Edith Piaf, Nat King Cole, ma anche brani italiani di Paolo Conte o dei Matia Bazar. A completare la formazione ci saranno il chitarrista svizzero Lorenzo Herrnhut-Girola e il percussionista Belisario Fauzzi, oltre all’ospite Paolo D’Aloisio al sax.

La rassegna proseguirà giovedì 27, sempre alle ore 16, con il trio dei Glue’s Avenue, formazione molto popolare nei locali della Riviera per le loro versioni di brani pop e swing. Per l’occasione il vocalist Andy Arnaldi, che ricopre la carica di “Giannizzero” nel Sultanato dello Swing, proporrà, insieme al chitarrista Lorenzo Spinozzi e al bassista Roberto Bonazinga, proporrà un omaggio a Lelio Luttazzi insieme ad altri brani del proprio repertorio che spazia dallo swing-rock di Sergio Caputo, a successi di Rino Gaetano, Francesco De Gregori e Neffa.

Domenica 30 dicembre si anticipa il saluto al vecchio anno sulle note del vecchio swing manouche, ricalcando le orme del grande Django Reinhardt. A compiere questo viaggio musicale sarà il trio genovese di Renzo Luise (altro Giannizzero dello Swing) chiamato “Gipsy Trojka” cui si unirà il violino indiavolato di Davide Laura, ben noto performer matuziano.

Gli appuntamenti al Palafiori proseguiranno giovedì 3 gennaio, sempre alle 16, con il quartetto dei Dirty Stompers, giovani jazzisti genovesi che proporranno dixieland, blues e altri traditionals con una dedica particolare: un ricordo di Giorgio Lombardi, critico e storico del jazz, instancabile organizzatore di concerti e direttore del Museo del Jazz di Genova, recentemente scomparso. In alcuni concerti potranno intervenire ballerini swing e lindy-hop a testimoniare la natura popolare e coinvolgente di queste musiche.

Come gli scorsi anni, i concerti saranno anche trasmessi dall’emittente web “Radio il Discobolo” a partire da lunedì 24 dicembre su www.ildiscobolo.net. Tutti i concerti sono ad ingresso libero, essendo offerti dal Comune di Sanremo alla cittadinanza e agli ospiti.