Sanremo. Sui campi in terra rossa del Tennis Solaro sono andati in scena gli incontri di doppio misto e doppio maschile del torneo TPRA Gazzetta Challenge inserito nel circuito amatoriale nazionale che si concluderà con le finali al Foro Italico di Roma.

Il vento che ha spazzato la Riviera non ha spaventato i numerosissimi partecipanti al torneo che sono scesi regolarmente in campo fin dalle prime ore del mattino ed hanno dato vita a tiratissime partite. Atleti di tutte le età, amatoriali ed agonisti, hanno messo in campo tutto il loro impegno con l’unico fine di aggiudicarsi e vincere la finale della tappa del Gazzetta Challenge e guadagnare così la possibilità di giocare sui prestigiosi campi del Foro Italico di Roma.

Numerosa è stata la partecipazione delle “donne” che hanno favorevolmente accolto l’iniziativa che finalmente riserva un adeguato spazio allo sport femminile. L’agonismo non è certo mancato ma di fatto ha prevalso la voglia di giocare a tennis divertendosi e nonostante l’importante posta in palio al Tennis Solaro tutti gli atleti impegnati nel torneo hanno potuto godere di un clima di grande festa ed allegria ed hanno messo da parte la tensione delle partite condividendo tutti insieme la “meritata pausa pranzo” al ristorante Bistrot del Sol interno al resort sportivo prima della ripresa delle ostilità con le sfide pomeridiane.

Notevole il tasso tecnico nei quattro gironi eliminatori del doppio misto che hanno visto accedere alle semifinali le coppie Giorgi Mara–Biamonti Simone e Lanteri Maria Carmen – Di Giuseppe Antonio, Baldizzone Elisabetta–Berio Giorgio e Moraglia Gianna – Piattelli Leonardo. Pacatosi Eolo, e giunti ormai al calar del sole, sotto i riflettori del prestigioso centrale del Solaro si è giocata la finale che ha visto la coppia Giorgi-Biamonti aggiudicarsi il torneo su Moraglia-Piattelli.

Grande agonismo in campo durante le partite ad eliminazione diretta del doppio maschile che ha visto i giovanissimi Caldani Filippo-Piattelli Leonardo cedere solo in finale alla più esperta coppia Lavazza Bruno-Scasso Giovanni. I vincitori proseguiranno orgogliosi il loro cammino verso il Foro Italico, gli altri potranno fare tesoro dell’esperienza fatta per essere vittoriosi nelle prossime occasioni e tutti, a prescindere dal risultato, hanno vissuto una bella giornata di sport amicizia e divertimento al resort del Solaro Sporting Club sulla collina del Sole di Sanremo.

Per informazioni: Tennis Club Solaro, Via Solaro n.111, Sanremo, tel. +39 0184 665155 e-mail: info@tennisclubsolaro.it – info@solarosporting.it o sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/solarosportingsanremo o sul sito www.solarosporting.it