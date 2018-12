Sanremo, al museo Civico in scena il Teatro in Cornice

Sanremo. Giovedì 3 gennaio 2019 alle 16 al museo Civico il teatro dell’Albero presenta il Teatro in Cornice. In scena una serie di monologhi tratti da opere teatrali di tutti i tempi presentati come una vera e propria galleria di quadri d’Autore, da cui i protagonisti affiorano e si animano per un breve momento, attraversando la “tela”.