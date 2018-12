Sanremo al Centro: “Nel 2014 la Cassini vicina al centrodestra, oggi li addita come il male”

Sanremo. “Quando nel 2014 il compromesso le valse una poltrona, la Cassini non si fece problemi a governare con persone più di centrodestra. Oggi invece le persone di centrodestra che si stanno avvicinando a Biancheri, alla giusta ricerca di un progetto politico moderato serio, sono additate dalla Cassini come il male assoluto. – scrive Sanremo al Centro, coalizione a sostegno del sindaco Alberto Biancheri.

Di fronte a queste esternazioni fatte per convenienza, non possiamo che sottolineare come il progetto di Alberto Biancheri non abbia subito alcuna mutazione, i contorni politici sono i medesimi del 2014, e lo stesso gruppo Sanremo Insieme sarebbe ancora in maggioranza se avesse accettato allora di esprimere un nuovo nome e proseguire una vera politica civica basata sulle idee e non sulle persone.

All’indomani del rimpasto la Cassini attaccò Biancheri accusandolo di avere fatto un “inciucio con Toti”. Oggi che con tutta evidenza quelle accuse menzognere non reggono, Cassini e Faraldi ci riprovano parlando di accordo con Scajola, divenuto addirittura il regista dell’operazione di due anni fa, quando lo scenario politico provinciale indica tutt’altro. Ci sarebbe da ridere, ma noi ci limitiamo ad augurare a Daniela Cassini e Leandro Faraldi una serena e corretta campagna elettorale, basata sulle idee e sulle proposte per Sanremo, e di abbandonare la strada delle fantasiose dietrologie politiche che hanno l’unico scopo di dare un senso al nascente progetto politico di sinistra”.