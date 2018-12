Sanremo, al centro giovanile “Il Ponte” un tablet in memoria di Marco Galasso

Sanremo. Si è svolta ieri pomeriggio la consegna ufficiale del tablet in memoria di Marco Galasso. Come destinatario di questo dono è stato scelto il centro di aggregazione giovanile “Il Ponte” in zona Foce, in rappresentanza di tutti i giovani di Sanremo. Presenti alla consegna numerosi parenti e amici di Marco, ragazzi e famiglie dei C.A.G. Ponte e Baraonda e Costanza Pireri, vicesindaco e assessore alle Politiche Sociali, ente finanziatore dei due centri.

Al termine della consegna ufficiale del tablet, conclusasi con un applauso e un saluto a Marco, i presenti si sono intrattenuti al rinfresco, offerto dalla famiglia Galasso.

“Saremo custodi di questo bellissimo tablet, che in ogni caso appartiene a tutti i ragazzi della città”, dichiara lo staff del Ponte. “Questo dono ci aiuterà a migliorare il servizio che offriamo ai ragazzi. Ringraziamo la famiglia Galasso e gli amici di Marco a nome di tutti gli utenti e dell’associazione CIF che gestisce il centro”.