Sanremo, al Casinò la consegna del premio “Cento Anni da Qui”

Sanremo. Domani mercoledì 5 dicembre alle 17.30 in sala Privata il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia parteciperà all’assemblea provinciale di Confindustria Imperia unita alla cerimonia di consegna del prestigioso premio “Casinò di Sanremo Confindustria “Cento Anni da Qui”.

Il riconoscimento è stato ideato dalla casa da Gioco per ricordare i suoi più di 113 anni di attività insieme ad altre prestigiose realtà imprenditoriali, che hanno superato il secolo di longevità aziendale, coniugando eccellenza, qualità e continua evoluzione. L’evento è patrocinato dall’OMI, Osservatorio Monografie d’Impresa del dipartimento cultura e civiltà dell’Ateneo di Verona, che verrà rappresentato dal responsabile, prof. Mario Magagnino.

Sottolinea il presidente di Confindustria Imperia, Alberto Alberti: “E’ con molto piacere che rinnoviamo anche per quest’anno la collaborazione con il Casinò di Sanremo per l’organizzazione della nostra assemblea pubblica e del Premio Cento Anni da Qui. È con altrettanto piacere che annuncio che avremmo tra i nostri graditi ospiti il nostro presidente Vincenzo Boccia con il quale potremo dibattere sullo sviluppo dell’economia del nostro paese. Sarà inoltre, un’occasione di dialogo e di confronto con alcuni protagonisti del mondo economico, politico ed amministrativo, approfondendo anche le opportunità del nostro territorio. Ringrazio l’amministrazione comunale sanremese e i vertici del Casinò per la costruttiva sinergia che ha lanciato il Premio dedicato alle aziende ultracentenarie, che esalta la grande produttività del settore imprenditoriale italiano”.

“Creatività, managerialità attenzione alla qualità del prodotto e al benessere delle persone coinvolte sono gli elementi base che contraddistinguono le aziende che hanno saputo rimanere nel tempo sul mercato, caratterizzando il loro brand nella longevità quale punto di forza e di valorizzazione – sottolinea Casinò Spa – sulla base di queste componenti che consolidano la storia e la vita di una grande azienda è stato creato il Premio “Cento Anni da Qui” riconoscimento finalizzato ad esaltare la managerialità di aziende che hanno superato il secolo di attività e hanno dominato con un’ importante attenzione alla qualità il loro settore imprenditoriale, trasmettendo valori determinanti anche per i risvolti sociali. Esaltiamo così la grande storia dell’imprenditoria italiana capace di vincere la sfida del mercato e del tempo con creatività e professionalità.

Come la Casa da Gioco, hanno saputo consolidare in maniera determinante il loro brand, caratterizzandolo sulla certificazione di qualità, ponendo come elemento distintivo il sostegno ai propri territori e alle proprie maestranze. Premiare marchi prestigiosi, che hanno saputo traguardare i cento anni di attività, di sviluppo e di presenza sul mercato ci onora e onora il nostro Premio creato in collaborazione con Confindustria. L’edizione 2018, sotto l’egida del European Year of cultural Heritage” rimarrà storica per la partecipazione del Presidente di Confindustria dott. Vincenzo Boccia, a cui diamo il benvenuto nel nostro Casinò.”

Concludendo: “Ringraziamo Fratelli Branca Distillerie, Alfa Romeo, Olio Raineri e Royal Hotel per la loro presenza, il Comune, Confindustria per la loro preziosa collaborazione e per il Patrocinio l’Osservatorio Monografico delle Imprese.”

L’evento sarà l’occasione per discutere, con illustri relatori, sullo sviluppo dell’economia del nostro paese partendo dalle potenzialità dei territori nell’ambito di una imprenditoria di qualità, sostenibile e concorrenziale. Si parlerà anche di questo nella tavola rotonda: “Ripartire dal territorio: resilienza, prevenzione e infrastrutture”, che vedrà la partecipazione del presidente nazionale di Confindustria, Vincenzo Boccia, del presidente provinciale Alberto Alberti, del Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, e dei relatori: Flavio Di Muro, deputato, componente delle Commissione Giustizia e sulle Politiche dell’Unione Europee, Giovanni Berrino assessore regionale al Lavoro e alle politiche attive dell’Occupazione, Trasporti, Promozione turistica e Marketing territoriale, Marco Scajola assessore regionale all’Urbanistica e Pianificazione territoriale, Claudio Scajola sindaco di Imperia, Enrico Ioculano sindaco di Ventimiglia, Barbara Biale assessore Attività Produttive Comune di Sanremo. Modererà il giornalista Oscar Giannino di Radio 24 – Sole 24 Ore.

Sarà anche l’occasione per celebrare l’importante premio “Cento Anni da Qui” organizzato dal Casinò di Sanremo, che costituisce un importante riconoscimento alla capacità di fare impresa coniugando eccellenza, qualità e continua evoluzione. Il premio si svolge sotto l’egida di”2018 European Year of Cultural Heritage” voluto dal Consiglio Europeo e dal Ministero dei beni Culturali. Questi i Premi “Cento Anni da Qui”2018:

Alfa Romeo, casa automobilistica italiana nota per la produzione di autovetture di carattere sportivo, la cui storia iniziò il 24 giugno 1910 con la fondazione a Milano dell’ALFA (acronimo di “Anonima Lombarda Fabbrica Automobili”). Il nome scelto richiamava la prima lettera dell’alfabeto greco, volendo rilevare l’inizio di una nuova avventura industriale. Nel 1918 l’azienda cambiò nome in “Alfa Romeo” in seguito all’acquisizione del controllo della società da parte di Nicola Romeo. Iniziò così una storia di successi automobilistici legati anche al mondo delle gare automobilistiche di livello internazionale.

Fratelli Branca Distillerie, che deve la sua illustre storia a Bernardino Branca, che nel 1845 inventa il Fernet Branca. Dalla produzione domestica all’apertura dello stabilimento di Porta Nuova: a Milano nasce una delle realtà imprenditoriali più vivaci la “Fratelli Branca”. Il motto aziendale della Fratelli Branca Distillerie “Novare serbando” sintetizza il modo in cui viene gestito il presente guardando al futuro. Il “serbare” rappresenta l’intuizione del fondatore che ha dato inizio ad una lunga tradizione del fare e nel fare, ad un’artigianalità inimitabile che utilizza le formule per la preparazione dei prodotti mai alterate. La fratelli Branca Distillerie oggi è presente in più di 160 paesi, una realtà internazionale guidata da cinque generazioni dalla famiglia Branca. L’attuale presidente è Niccolò Branca, che ha consolidato l’azienda a livello mondiale.

Olio Raineri, scaturita nel 1910 ad Imperia, dal sogno di Leonardo Raineri: aprire una piccola bottega per valorizzare il grande patrimonio della terra ligure, le olive. Un sogno che si è tramandato per generazioni: è il figlio di Leonardo, il dr. Antonio, a prendere le redini dell’attività, sviluppandola e affinandola, grazie a nuove e sapienti tecniche di lavorazione e produzione dell’olio extravergine di oliva di qualità, che hanno attraversato i secoli. Queste le radici di Olio Raineri. Grazie all’impegno del dr. Antonio, alle sue conoscenze e al suo legame con il territorio ligure, Imperia diventa, in poco tempo, un polo importante nella produzione di olio extra vergine d’oliva di qualità.

Royal Hotel di Sanremo, una tra le più prestigiose case alberghiere matuziane, che venne ufficialmente inaugurato nel 1872, da Lorenzo Bertolini, situato a pochi mesi di distanza dall’attivazione della nuova linea litoranea Genova-Ventimiglia. Il nuovo albergo dominava sulla zona di corso Imperatrice, era facilmente accessibile dal mare e dalla vicina stazione ferroviaria, una tra le più affollate d’Italia per numero di turisti che provenivano da tutta Europa.

Il premio “Cento Anni da Qui” consiste in un’opera d’arte che verrà realizzata appositamente da quattro artisti, come nella migliore tradizione storica del Casinò di Sanremo, artisti i cui nomi verranno resi noti durante la cerimonia. Non mancheranno eventi collaterali come l’esposizione di alcuni modelli Alfa Romeo e la presentazione al pubblico di un cimelio storico del Casinò datato 1909. In chiusura la Fratelli Branca Distillerie offrirà un aperitivo la cui formula risale alla fine del 1800.

Programma

Assemblea Generale Confindustria Imperia – premio Casinò di Sanremo- Confindustria “Cento Anni da Qui”

17.15 Registrazione partecipanti

17.40 Saluti istituzionali

17.45 Interventi di:

Alberto Alberti Presidente Confindustria Imperia

Vincenzo Boccia Presidente Confindustria

Giovanni Toti Presidente Regione Liguria

18.45 Tavola Rotonda

“Ripartire dal territorio: resilienza, prevenzione e infrastrutture”

Partecipano

– Giovanni Berrino Assessore Regionale al Lavoro e alle politiche attive dell’Occupazione,Trasporti, Promozione turistica e Marketing territoriale

– Marco Scajola Assessore Regionale all’Urbanistica e Pianificazione territoriale

– Claudio Scajola Sindaco di Imperia

– Enrico Ioculano Sindaco di Ventimiglia

– Barbara Biale Assessore Attività Produttive Comune di Sanremo

19.30 Celebrazione Premio “Cento Anni da Qui”

Verranno premiati

Alfa Romeo | Fratelli Branca Distillerie | Olio Raineri | Royal Hotel Sanremo

Modera i Lavori Oscar Giannino – Giornalista economico – Radio 24-Sole 24 0re