Sanremo, al Casinò consegnate le medaglie ai sei dipendenti che hanno concluso il loro iter lavorativo

Sanremo. Si è rinnovata oggi in sala Biribissi la “Festa degli Auguri” per i dipendenti della Casa da gioco. E’ un momento importante nella vita aziendale, che rende merito a coloro che hanno dedicato le loro carriere lavorative all’azienda. E’ come un “passaggio di consegne” simbolico, che permette ai vertici aziendali di esprime il ringraziamento per l’impegno profuso e di formulare i migliori auguri per l’anno che è alle porte.

Mentre il Casinò, splendidamente addobbato, si prepara a festeggiare una delle ricorrenze più importanti, il Capodanno, il Cda e il direttore generale hanno consegnato le medaglie ai sei dipendenti che hanno concluso il loro iter lavorativo, ringraziando al contempo tutta la squadra Casinò per

l’impegno profuso.

“E’ questa una ricorrenza tradizionale per l’azienda, creata per esprimere in maniera tangibile il senso di appartenenza verso chi ha collaborato attivamente con la sua professionalità, con il senso di responsabilità alla vita di una realtà imprenditoriale tanto basilare per il territorio e la città. In questo incontro si uniscono passato e presente, esperienza ed impegno verso il futuro, parte integrante del patrimonio aziendale. Con queste idealità esprimiamo l’augurio di un anno proficuo, finalizzato a realizzare gli obbiettivi indispensabili al miglioramento aziendale.”