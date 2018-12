Sanremo, al bar “La Scaletta” un caffè per aiutare giovane colpita da aneurisma cerebrale

Sanremo. Un caffè per aiutare una giovane di Arma di Taggia.

Il bar “La Scaletta” in via De Benedetti contribuisce alla raccolta fondi per sostenere le cure mediche della ventinovenne Sara Lucà, colpita da aneurisma cerebrale nell’aprile 2017.

Per tutto il periodo natalizio, chi vorrà potrà donare un caffè (1 caffè=1€), il cui ricavato sarà devoluto al papà di Sara, cliente affezionato del locale.

Dallo scorso agosto la ragazza è ricoverata in una clinica del risveglio a Zirl in Austria, attrezzata di tecnologie riabilitative avanzate ma molto costose.

Per aiutare la sua famiglia, mesi fa un gruppo di amici ha aperto la raccolta fondi #unaiutopersara e tanti sono gli eventi benefici che sono stati organizzati in tutta la provincia, dagli aperitivi solidali a una staffetta di 1700 da Parigi a Roma, e che hanno dimostrato il cuore d’oro della comunità.