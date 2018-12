Sanremo, affidati i lavori della rotonda della Foce: a metà gennaio via ai carotaggi

Sanremo. L’amministrazione Biancheri chiude l’anno con l’affidamento di un’altra importante opera pubblica attesa da decenni.

A vincere la gara per la realizzazione della rotonda della Foce, con un ribasso d’asta del 33% su un importo di 250 mila euro, è stata la ditta Bresciani Asfalti Srl con sede nel torinese. Le buste si sono aperte venerdì.

I lavori partiranno nella seconda metà di gennaio. I primi interventi prevedono dei carotaggi per verificare la consistenza del sottosuolo, in particolare nella zona delle ex cisterne del distributore dismesso.

L’opera dovrebbe essere completata nell’arco di quattro mesi e si procederà con la suddivisione del cantiere in zone per cercare di arrecare meno disturbo possibile agli automobilisti. Solo quando l’intervento si sposterà nel centro della carreggiata verranno comunicate dal Comune le modifiche alla viabilità previste per non ostacolare gli operai al lavoro.

In un secondo momento, poi, partiranno gli interventi previsti sull’illuminazione pubblica e sulla sistemazione dell’intera area, oltre allo spostamento della filovia, del valore di circa mezzo milione di euro.