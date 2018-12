Sanremo, a San Romolo serata dedicata alla “Cometa di Natale” con l’Associazione Stellaria

Sanremo. Oggi appuntamento alle 21 a San Romolo per osservare la cometa 46P/Wirtanen e le stelle cadenti Geminidi.

L’associazione Stellaria metterà a disposizione i suoi telescopi per ammirare questa piccola cometa che in queste notti sta raggiungendo la minima distanza dalla Terra (11 milioni di km) e con un po’ di difficoltà è anche visibile ad occhio nudo sotto cieli bui. Un lieve bagliore ci rivelerà la presenza di uno dei corpi più antichi e primitivi del sistema solare, che conserva la materia e il “ricordo” dalla nebulosa che 5 miliardi di anni fa formò il Sole e i pianeti.

Ad arricchire ulteriormente lo spettacolo ci saranno le stelle cadenti, ci troveremo infatti nelle notti di massima attività delle meteore Geminidi. Le osservazioni saranno guidate e verranno effettuate ai telescopi ed a occhio nudo. Si consigliano vestiti caldi per godersi al meglio la serata nonostante le temperature invernali. La partecipazione è libera, ritrovo alle ore 21 davanti al ristorante Dall’Ava, di fronte al prato di San Romolo. Possibilità di riscaldarsi con un bevanda calda al bar. Durata delle osservazioni: un’ora circa. In caso di tempo non favorevole l’evento sarà annullato.

Gli appuntamenti astronomici con l’associazione Stellaria continuano anche domenica 23, questa volta di mattina ed il protagonista sarà il Sole. Appuntamento dalle 11.30 alle 13 alla Meridiana della Visitazione, all’interno del Santuario di N.S. della Visitazione di Perinaldo (bivio per Apricale, sulla Provinciale 59). Il tema dell’evento sarà il Solstizio d’inverno, che quest’anno cade il giorno 21, e sarà possibile ammirare e capire il funzionamento della Meridiana a camera oscura. Partecipazione è libera.

