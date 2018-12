Sanremese vs Bra: il portierone biancoazzurro Manis è “Man of the Mach”

Sanremo. I diversi interventi per sventare i tentativi del Bra sono valsi il premio “Agenzia Grandi Vini Man of the Match” al portiere della Sanremese Marco Manis. Il numero 1 biancoazzurro è stato votato migliore in campo dai giornalisti presenti in tribuna stampa.

“Sono in porta per cercare di parare i tiri degli avversari, ho fatto solo il mio dovere – ha dichiarato Manis al termine della gara – forse avremmo meritato qualcosa di più, ma ci teniamo stretto questo pareggio e ora pensiamo alla prossima partita. È stata una prestazione positiva da parte di tutti, ci è mancato il gol ma abbiamo avuto diverse occasioni. Nell’arco di una stagione ci stanno anche questi episodi”.