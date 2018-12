Sanremese, juniores impegnata sul campo del Tuttocuoio

Sanremo. Lunga trasferta in programma per la juniores della Sanremese guidata da mister Arturo Notari che sabato 8 dicembre, alle 14:30, sarà impegnata sul campo del Tuttocuoio per la tredicesima giornata di campionato.

I biancoazzurri sono in piena zona play-off (secondo posto ex-aequo con Seravezza e Real Forte Querceta), a soli 3 punti dal Ghivizzano capolista e proveranno a chiudere alla grande il girone di andata, prima della pausa natalizia che durerà fino al 5 gennaio.

Per la trasferta di Ponte a Egola (PI), la Juniores della Sanremese partirà già dalla vigilia e pernotterà dunque in Toscana per preparare al meglio l’ultima sfida del 2018. A questo proposito, lo staff tecnico vuole ringraziare la società per la disponibilità mostrata verso i ragazzi, protagonisti di questa brillante prima parte di stagione.