San Bartolomeo al Mare, Domenico Filippone espulso dal centro sociale Arci Incontro

San Bartolomeo al Mare. Domenico Filippone scrive in merito alla sua espulsione dal centro sociale Arci Incontro: “Ho trascorso gli ultimi quindi anni della mia vita come socio, volontario, probiviro e per ultimo consigliere facente parte al direttivo del centro culturale “Incontro” del comune di San Bartolomeo al Mare”.

“Ho ricevuto per tutto quanto svolto con onestà e serietà e nel massimo rispetto delle normative interne un encomio dal presidente Bonzi e da tutto quanto il direttivo. Ieri purtroppo ho appreso la notizia tramite un sms di un mio caro amico, che il direttivo attuale, pochi giorni fa e con apposita relazione affissa in bacheca interna al sodalizio in questione, mi ha espulso con efficacia immediata.

Siccome non ero presente all’ultimo direttivo tenutesi lo scorso 29 novembre non ne conosco le motivazioni e non le voglio neppure sapere. Voglio solamente ringraziare pubblicamente tutto il centro Incontro, ivi compreso tutto quanto il direttivo ed il suo Presidente, per avermi fatto conoscere persone stupende ed avermi anche dato l’opportunità di svolgere attività di volontariato a cui tenevo moltissimo svolgere” – afferma Domenico Filippone.