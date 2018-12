San Bartolomeo al Mare compie cinquanta anni, i festeggiamenti sabato 8 dicembre

San Bartolomeo al Mare. Si svolgeranno sabato 8 dicembre le celebrazioni per il 50° anniversario della città, che prima si chiamava San Bartolomeo del Cervo, inizialmente previste per giovedì 1° novembre e rimandate a causa della mareggiata epocale e delle avverse condizioni atmosferiche.

I festeggiamenti si protrarranno durante tutta la giornata, al mattino con la cerimonia ufficiale e la sfilata della banda musicale città di Diano Marina, al pomeriggio con un evento dedicato alla rievocazione della storia del paese, una mostra “50 anni di San Bartolomeo al Mare” a cura di associazione San Matteo, Cà de Puiö, Gruppo Alpini San Bartolomeo al Mare e Scuola Primaria Alba Filipponi. Durante la giornata verrà presentato l’uso personalizzato per San Bartolomeo al Mare del servizio WinfoBox.

Il D.P.R. n. 768 del 1 giugno 1968 fu firmato dal Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat, il quale accolse le istanze della Amministrazione allora guidata da Luigi Ardoino. Secondo il sindaco e i suoi collaboratori, con il cambio del nome sarebbe stato più semplice promuovere San Bartolomeo come località turistica balneare, sia in Italia che all’estero. Il 1° novembre dello stesso anno, il decreto entro completamente in vigore.