Saldi, al via il 5 gennaio: 45 giorni di shopping a prezzi scontati in Riviera

Imperia. Dopo lo shopping natalizio è già tempo di nuovi acquisti: sabato 5 gennaio partono in tutta la provincia i saldi invernali. Una 45 giorni di shopping a prezzi ribassati fino al 50% che si allunga oltre San Valentino, ovvero a lunedì 18 febbraio.

Per alcuni commercianti, non per tutti, lo scorso inverno i saldi hanno permesso di pareggiare il bilancio. Nel 2019, la speranza, è quella di fare un passo avanti, di chiudere con segno più, anche se il periodo delle feste, spinto dal lungo weekend del Black Friday alla fine di novembre, è già stato particolarmente importante.

Durante il periodo degli sconti, i commercianti dovranno esporre i prezzi praticati prima della vendita di liquidazione, i prezzi che si intendono praticare durante la vendita e il ribasso espresso in percentuale. Su ogni prodotto, inoltre, dovranno indicare in modo chiaro e ben leggibile il costo di vendita al pubblico. Oltre a questo, dovrà essere evidente la separazione delle merci in saldo da quelle vendute alle condizioni ordinarie. Tre giorni prima dell’inizio dei saldi, infine, gli esercenti sono tenuti a esporre un cartello ben visibile che annunci l’effettuazione delle svendite.

Si tratta di accorgimenti a tutela dei consumatori. Ogni anno durante lo shopping a prezzi vantaggiosi le truffe sono all’ordine del giorno, con merce in saldo che in realtà non è stata ribassata. Gli agenti della polizia municipale così come la guardia di finanza sono pronti ad effettuare controlli già in questi giorni per verificare i cartellini degli articoli esposti in vetrina.