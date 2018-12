Rugby nel ponente ligure, l’ultimo turno prima della pausa natalizia

Imperia. La settimana che precede il Natale inizia con un buon viatico, considerando che quattro ragazzi della under 14 allenata da Reitano e Doria Miglietta sono stati convocati in selezione regionale.

I nomi sono quelli di Orlandi, Devia, Nonnis e Pelle. Si tratta di un ulteriore e ormai consolidato successo per il settore giovanile dell’Imperia Rugby, a conferma anche del valore del gruppo under 14 forgiato in modo tale che anche chi è un prescelto sia convinto del fatto che i risultati dei singoli sono frutto di un lavoro di squadra. Clou della settimana ancora una volta al “Pino Valle” di Imperia Baité, domenica 16 dicembre.

Inizia la under 16 di fronte ad un CUS Genova che in campionato insegue, ma in ogni caso è sempre un ulteriore banco di prova per la crescita del gruppo di franchigia provinciale, esperimento ormai al secondo anno e molto vissuto a livello comprensoriale. Segue la under 14 di Reitano e Doria Miglietta: dopo l’affermazione di Recco, ci si deve confermare sul campo amico. Arriva sempre il CUS Genova e sarà partita vera, aperta ed appassionante. Chiusura alle 14.30 ancora con un centro universitario. Arriva Torino, squadra teoricamente abbordabile per i corsari anche in emergenza di uomini e risultati. In ogni caso, sempre e comunque una bella terna di partite da vivere tutti insieme al Valle.

E la under 18 inizia il girone di alta classifica con una sfida ad Ivrea: vincitori del girone di avviamento, gli apprendisti corsari ora vivranno il momento più elevato della stagione coinvolti in un girone in cui Cuneo, Biella ed Ivrea rappresentano la parte piemontese, mentre le franchigie Ligues ed Embriaci 2 quella ligure assieme alla Union. Ogni partita è un test match, ma gli uomini di Perrone sono molto motivati. E quindi sarà spettacolo per le partite al Valle, da non mancare. Per appuntarsi le date, http://www.imperiarugby.it/calendari/.