Rubato Cocò, pappagallo di famiglia. Proprietari offrono ricompensa a chi lo fa ritrovare

Ventimiglia. “Volevamo informarvi che abbiamo deciso di dare una ricompensa a chi ci fornisce informazioni utili al ritrovamento di Cocò”. A dirlo sono i legittimi proprietari del pappagallo rubato l’altro ieri notte nell’azienda Cactusmania, al civico 140 di via Gallardi.

Si tratta di un bellissimo e molto raro esemplare di “Ara messicano” che da circa 40 anni era parte integrante della famiglia di Bruno Manera, titolare della ditta, tanto che l’animale lo chiamava “papà”. Tranne che con i suoi padroni e conoscenti, tra l’altro, Cocò è un volatile molto aggressivo, tanto che i ladri, per non rischiare di essere attaccati, hanno dovuto avvolgerlo in una coperta.

Dopo averlo preso, i malviventi si sono introdotti negli uffici. Ma è scattato l’allarme e sono fuggiti.

“La cassa era vuota, per cui non hanno preso soldi”, dichiara Manera, “Hanno preso cose di scarso valore. L’unica cosa preziosa che ci hanno portato via è il nostro Cocò. Stamattina, quando siamo arrivati, non ci ha salutato con il suo solito ‘ciao’ e mi sono accorto che Cocò non c’era più”. Un valore soprattutto affettivo, oltre che economico, visto che Cocò era parte della famiglia.

Visto che i ladri hanno rovistato l’azienda in tutta fretta, l’ipotesi più probabile, secondo il titolare, è che si tratti di un furto su commissione, compiuto da ladri esperti che hanno agito per portare il pappagallo a qualcuno interessato a farlo riprodurre.

“La mia preoccupazione”, aggiunge Manera, “E’ che Cocò non si adatti a vivere con altre persone perché era molto affezionato a noi”. Per riconoscerlo, oltre che dalla foto pubblicata nell’articolo, chi lo incontrasse potrebbe sentirlo gridare “papà” o “mamma”: il modo di Cocò per ribellarsi e chiedere aiuto.

Questa mattina, sul posto si è recata una squadra della polizia scientifica, che sta effettuando un sopralluogo alla ricerca di qualche indizio che possa portare ai ladri.

Chi vedesse Cocò è pregato di telefonare al numero: 018433003