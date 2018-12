Rocchetta Nervina. Cento persone, tra cui il sindaco Marco Rondelli, hanno preso parte ieri alle celebrazioni per il santo Stefano, patrono del piccolo borgo dell’alta val Nervia. Dopo la messa solenne, concelebrata nella chiesa di Santo Stefano Protomartire dal vicario della diocesi don Antonio Robu e dal parrocco di Rocchetta padre Giovanni, i fedeli hanno dato vita ad una processione per le vie del borgo con la statua del santo patrono portata in spalla dai giovani del paese e la banda di Borghetto San Nicolò ad allietare la cerimonia. Al termine delle funzioni religiose, i partecipanti si sono riuniti intorno al falò acceso a Natale in piazza “Ina Cola”, antistante la chiesa, per trascorrere insieme un momento di festa, condividendo un gustoso rinfresco tra musiche e danze popolari.

