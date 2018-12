Riva ligure. Il natale è sempre più vicino e continuano a susseguirsi senza sosta gli eventi presso la residenza “Le Grange”. La banda folkloristica di Bordighera gli “Sciacca Spaghi” ha animato questo pomeriggio trionfando come sempre e ravvivando l’atmosfera della struttura, portando un’esplosione di allegria ai nostri ospiti che hanno partecipato

attivamente e con estrema gioia al loro spettacolo musicale.

Gli applausi non si sono risparmiati e per coronare questo bellissimo e frizzante evento è stata consegnata al gruppo una targa come simbolo di ringraziamento da parte di tutti gli ospiti e dal direttore Stefano Faraldi, il quale ha espresso loro alcune preziose parole - “desidero ringraziare calorosamente la banda degli Sciacca Spaghi per il loro più che gradito ritorno presso la nostra residenza. Mi unisco a tutti i nonni per porgervi il mio più sincero grazie per aver portato, ancora una volta, tanta gioia, calore e vivacità con la vostra musica.Vi aspettiamo con un grande abbraccio

nell’anno nuovo!”.