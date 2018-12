Anche Riva Ligure ha aderito al progetto di sensibilizzazione contro la violenza di genere lanciato dagli Stati Generale delle Donne che, negli ultimi anni, ha portato all’installazione di panchine rosse in tutta Italia. Un monito per denunciare la ferita umana e sociale del femminicidio, degli abusi e dei maltrattamenti sulle donne che arriva su iniziativa dello Zonta Club di Sanremo.

La panchina gigante, collocata già da tempo nei giardini di piazza Ughetto, diventerà simbolo permanente ogni giorno nella comunità. L’apposizione delle targhette dello Zonta Club di Sanremo e del numero verde del Centro provinciale antiviolenza è avvenuta questa mattina alla presenza degli alunni della Scuola Primaria “Sandro Pertini”.

“Diversamente rispetto alle mostre temporanee o agli eventi, – commenta il sindaco Giorgio Giuffra – la panchina gigante rossa resterà ogni giorno presente nella location prescelta come monito per la difesa dei diritti delle donne e contro il femminicidio. Oltre a rappresentare un “monumento” civile dal significato immediato, – concludono – la panchina rossa ha anche il valore aggiunto di coinvolgere: si tratta di un modo semplice di fare comunità intorno ad una tematica, quella del femminicidio, purtroppo sempre più alla portata di tutti. Ringraziamo la presidente Papetti per aver coinvolto il Comune di Riva Ligure in questa valente iniziativa”.