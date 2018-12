Riva Ligure. Alla residenza Le Grange gli ospiti hanno festeggiato il Natale con la commedia dal titolo “menestrun de deinà”. Tutti gli ospiti si sono ritrovati a teatro per un pomeriggio. Il fermento nell’aria si è respirato subito all’arrivo dei teatranti, seguiti con vivo interesse dagli ospiti, mentre allestivano la scena.

Alle 16 il sipario si è levato: un applauso caloroso generale ha accolto gli attori. Il direttore, Stefano Faraldi, ha preso subito parola “per ringraziarvi di essere nuovamente qui con noi, fate ormai parte da tempo della nostra grande famiglia. Oggi non portate qui solo un pezzo teatrale: voi portate il sorriso, con la “S” maiuscola!”.

Il rinfresco a base di fugassa e sardenaira è stato uno spunto di dibattito fra gli attori e gli ospiti che, simpaticamente e all’unisono, hanno esclamato “Furesti: u nu se po’ ciama’ pizza aa sardenaira!”

“Grazie alla collaborazione di tutto il mio staff, e in particolare modo alle animatrici Laura e Clarissa, è possibile rendere speciali appuntamenti come questi. Oggi i nostri ospiti vi rilasciano questa pergamena. É un attestato di ringraziamento, e recita questa frase il natale è per sempre, non soltanto per un giorno, l’amare, il condividere, il dare, non sono da mettere da parte come i campanellini, le luci e i fili d’argento in qualche scatola su uno scaffale. il bene che fai per gli altri e’ bene che fai a te stesso.”

“In occasione delle festività natalizie la compagnia stabile è venuta a “riempirsi” l’animo nel vedere la gioia negli occhi degli ospiti della residenza Le Grange. Qui veramente quello che si dona in ricordi e sorrisi viene contraccambiato dalla sensazione di fare veramente un Natale di condivisione!”- queste le parole di Anna Blangetti, responsabile della compagnia stabile.