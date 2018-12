Riva Ligure. Emozioni. Emozioni. Emozioni. Alla residenza Anni azzurri Le Grange di Riva Ligure anche il

pomeriggio di ieri è stato costellato da momenti di emozioni, allegria, leggerezza e, perché no, anche qualche ricordo nostalgico.

Il 24 dicembre, vigilia di Natale, alla residenza Le Grange come da consueto si tenevano gli auguri del direttore, ma quest’anno il direttore Stefano Faraldi ha voluto stupire ancor di più i suoi ospiti! Come? Con Luca Cavalcante al microfono! Con interviste agli ospiti! Basta direte voi. E invece: a sorpresa un video-documentario girato fra gli ospiti della residenza è stato proiettato!

Un momento in cui gli ospiti stessi, sempre protagonisti, si sono potuti riconoscere e ridere di sé prendendo più leggermente i propri problemi. Molto toccanti le parole dei nonni, parole sincere, parole dettate dal cuore! Momenti molto intensi che di sicuro non si scorderanno mai. In questa festa unica si è respirata aria di armonia e gioia per tutto il tempo e ogni persona non ha potuto fare altro che sorridere. Canzoni, balli e chitarra hanno animato il pomeriggio facendo partecipare anche tutti i parenti e gli amici presenti! Festa per tutti e calore ovunque..un’atmosfera magica vissuta con l’augurio da parte di ognuno di vivere un nuovo anno pieno di felicità!