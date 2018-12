Riva Ligure. La stagione delle feste alle porte ed il ricco calendario di eventi ha già visto protagoniste le penne nere alla Residenza Anni azzurri Le Grange.

Ieri pomeriggio infatti la sezione degli Alpini di Santo Stefano – Riva, con le loro voci, ha scaldato gli animi di tutti i nonni della struttura, dei loro parenti ed amici che hanno preso parte all’evento. La collaborazione con il gruppo degli alpini è ormai consolidata da tempo, essendo stati in passato molti ospiti della residenza essi stessi alpini, hanno potuto ritrovare nella giornata di oggi vecchie amicizie, molti ricordi e tanto calore.

Parla F. ospite ormai da molti anni della residenza Le grange: “Conoscevo suo padre (di uno degli alpini, ndr.) ed è stata una sorpresa oggi ritrovarlo qui! Ricordo diversi aneddoti di quando eravamo insieme negli Alpini, ma

adesso è un momento di festa e pensare ai tempi passati mi fa commuovere…”. G.: “A casa conservo ancora la mia penna nera… sarà vecchia ed impolverata come me, ma rappresenta un valore affettivo enorme… chi non è stato Alpino non può capire”.

Parla al microfono Armando Cà, presidente della sezione di Santo Stefano degli Alpini: “E’ sempre con immenso piacere che accogliamo l’invito del caro amico Stefano Faraldi. L’occasione delle feste ci fa riscoprire lo spirito di noi alpini che, dentro, portiamo sempre nell’animo. Oggi iniziamo i nostri canti con l’inno d’Italia e, preghiamo tutti voi, di cantarlo insieme a noi”.

Il direttore, Stefano Faraldi, dichiara “Grazie per la ventata di allegria che oggi avete portato ai mie nonni, grazie per averci fatto capire ancora una volta chi sono gli alpini, grazie per aver accorciato le distanze tra nord e sud, perché l’Italia è una e indivisibile. Viva l’Italia, viva voi alpini”.