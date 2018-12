Riva Ligure. Un altro pomeriggio di festa alla residenza “Le Grange” dove l’emozione ha regnato sovrana per tutto il tempo. E’ stata la volta dell’esibizione corale “1000 voci, una voce” che ha riscaldato i cuori di tutti gli ospiti della struttura compresi i parenti e gli amici che hanno deciso di trascorrere un po’ del loro tempo con i nonni.

Un bellissimo e speciale “jingle bell rock” ha dato il via al magico evento che ha incantato tutti. Per tutta la durata dello spettacolo, gli occhi – spesso colmi di lacrime per la tanta emozione – e le orecchie che hanno ascoltato con estrema attenzione, sono stati circondati dalla magia di quei suoni e di quelle dolci e delicate parole in musica dal calore puro dei bambini.

La festa è terminata con la consegna di una targa speciale, segno di ringraziamento per la partecipazione, da parte dei nonni e del direttore Stefano Faraldi, il quale ha dichiarato: “I nostri cari nonni, una gustosa merenda natalizia a base di panettone e queste delicate tanto preziose voci sono stati i tre ingredienti perfetti per dare vita ad un pomeriggio a dir poco fantastico e che sicuramente nessuno di noi potrà mai dimenticare!”.