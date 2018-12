Riuscita la nona edizione della manifestazione “La pallamano in una mano”

Bordighera. Al termine della manifestazione “La pallamano in una mano” che si è svolta nel tardo pomeriggio di giovedì 20 dicembre alla palestra C. Conrieri.

Quest’anno giunta alla 9° edizione di successi, il presidente dell’Abc Bordighera, Donatella Albano, ha colto l’occasione per ringraziare tutti gli atleti, i loro genitori, direttivo, soci ed allenatori, amministrazione comunale, che con il loro impegno hanno consentito alla società di proseguire la propria attività sportiva all’insegna del divertimento, chiudendo un impegnativo ma pieno di soddisfazioni anno 2018, con il riconoscimento dell’Oscar dello Sport imperiese consegnato dal Coni di Imperi ai propri campioncini under 15 maschili per la loro brillante vittoria del campionato regionale ligure.

Ma anche con il riconoscimento della federazione francese di pallamano dove il Comitèe della Alpi Marittime ha consegnato alla società il Label Simple per l’attività svolta dalla società nel settore giovanile.

Il presidente conclude ringraziando anche tutti coloro che hanno contribuito al successo della 9° edizione de La pallamano in una mano che, come tradizione si è conclusa con merenda e rinfresco per tutti i partecipanti offerto dalla società, dai genitori, ricordando che il 2019 sarà ricco di novità interessati.

La manifestazione ludico-sportiva organizzata dalla società biancorossa che si è svolta giovedì 20 dicembre alla palestra Conrieri di via Pelloux, ed ha visto i molti partecipanti alternarsi in campo, dando vita ad una partita senza soluzione di continuità all’insegna del divertimento.

La mini-maratona di pallamano, divenuta ormai un classico appuntamento pre-natalizio, si è conclusa verso le 19,00 con un ricco rinfresco e lo scambio di auguri con i sopra evidenziati ringraziamenti del presidente della società Donatella Albano.

Appuntamento a martedì 8 gennaio alle 17,15 con l’inizio del 2° modulo del gruppo sportivo dell’attività extra-scolastica di pallamano e da mercoledì 19 con le attività di tutte le altre categorie.