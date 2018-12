Riduzione orario di apertura delle sale tradizionali del Casinò di Sanremo, il direttivo Slc-Cgil si oppone

Sanremo. Il Direttivo Slc-Cgil Casinò di Sanremo si esprime in merito alla situazione dei lavoratori della Casa da Gioco.“Recentemente la Casinò SpA ha presentato la possibilità di ridurre l’orario di apertura delle sale tradizionali. Questa O.S. non può che rigettare fermamente questa proposta. Le motivazioni addotte dall’azienda vertono soprattutto sulla diminuzione del costo del lavoro. Secondo la logica aziendale, aprendo i tavoli da gioco dal lunedì al giovedì alle 16.30, invece che alle 14.30, il personale di Gioco dipendente potrebbe coprire tutte le turnazioni senza così più ricorrere al lavoro somministrato.

Riteniamo questa scelta errata sia da un punto di vista economico e, soprattutto, da un punto di vista etico. Il primo pomeriggio è un periodo di buona affluenza, e il mancato introito sarebbe superiore al risparmio ottenuto; risparmio che ricadrebbe, come sempre, sulle fasce più deboli e meno tutelate. Nel caso specifico, i lavoratori precari in somministrazione dipendenti di Adecco. In un’azienda come la Casinò SpA, dove abbondano posizioni di alto livello, dove i cantieri edili

sono continui, dove si ricorre a consulenze permanenti, e dove i premi per risultato sono riservati ai vertici, l’idea di risparmio si applica sempre e comunque a chi materialmente produce l’incasso.

A fronte della rincorsa al risparmio dell’azienda, senza perseguire un incremento della produzione, questa O.S. ritiene che un ampliamento dell’offerta di gioco e dell’orario lavorativo nelle fasce mattutine avrebbe un effetto positivo sugli incassi e sull’eventuale stabilizzazione dei lavoratori somministrati, oramai divenuti di fatto parte fondamentale dell’organico aziendale. A questo proposito, deve essere predisposta e presentata una realistica “pianta organica” che vada a soddisfare le necessità e gli obiettivi produttivi e di sviluppo dell’azienda. Di conseguenza, devono essere indetti concorsi per numero di unità effettivamente necessarie, secondo le indicazioni stabilite nella “pianta organica”, ricorrendo alle varie forme contrattuali “stabili” previste dalla normativa vigente (ad es. apprendistato) che offrono certezze e stabilità economica ai

lavoratori.

Riteniamo inoltre che debba essere implementato il “gioco live” introducendo altresì il punto banco, il poker e il black jack avendo già il “know how” necessario per percorrere questa strada. Inoltre, una velocizzazione delle procedure di chiusura delle sale, procedure oramai vetuste, consentirebbe una maggior produttività, evitando, come già accaduto, la chiusura dei tavoli quando sono ancora presenti clienti in sala. Infine, la CGIL ha sempre sostenuto la necessità di stabilizzare la posizione dei lavoratori precari. L’attuale legislazione sul lavoro presenta numerose soluzioni applicabili, ma sono tutte condizionate alla volontà politica di un radicale cambio di rotta nel gestire il Casinò di Sanremo. Il Casinò è patrimonio comune di tutti i cittadini, e come tale, deve fornire posti di lavoro stabili.

Questa Organizzazione Sindacale non può promettere concorsi, assunzioni o regalie, come non può prometterlo nessun altra Organizzazione. Noi promettiamo solo ciò che possiamo mantenere. Il nostro impegno nel perseguire una stabilizzazione dei lavoratori precari e un incremento dei posti di lavoro rimarrà immutato”.