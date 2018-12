Imperia. Il giovane team imperiese dei Reds di Imperia, ha festeggiato nella sede sociale sita presso l’oratorio Regina Pacis di Artallo, la classica ma intramontabile festa di Natale.

Cena che arriva dopo il raggruppamento tenutosi a Savona il 15 dicembre che ha visto i piccoli ruggers divertirsi e far tesoro dell’esperienza di confronto con altre compagini liguri quali Sanremo, Genova (2 squadre) e Orsi (GE).

Nella giornata del 15 infatti, sia gli U.6 che gli U.8 hanno affrontato i coetanei a testa alta senza timore e con risultati indubbiamente positivi sia dal punto di vista del punteggio sia dal lato di comprensione del gioco…non parliamo di disamine delle fasi della partita come si dovrebbe fare ad alto livello, ma bensì di cosa fare per poter migliorare, diciamo una presa di coscienza che rende i piccoli Reds un po’ più grandi.

Felici di questi risultati il 21 dicembre si è tenuta l’attesa festa di Natale in “casa propria”, si sa il Natale è bello passarlo in famiglia e per questo i dirigenti hanno preparato e allestito per oltre 70 persone, nel mentre, mamme e papà dei bambini hanno contribuito con un “porta e condividi” tipico di un Natale casalingo. Non sono mancati regali da parte della società a tutti i bimbi che partecipano alle attività e a portarli è stato un Babbo Natale sceso nel campetto che salutando tutti ha dato il via alla serata.

Pausa natalizia per la società ma solo sulla carta, si vocifera di nuovi allestimenti per il campo e per quella che sta tramutandosi in una mini club house a portata di bambino. Gli auguri vanno a tutti i sostenitori, dirigenti e giocatori dei Reds da parte del presidente della società Giovanni Lisco nonché a tutti gli sportivi imperiesi.