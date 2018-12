Rari Nantes Imperia, prima squadra impegnata al Memorial Alessandri di Lerici

Imperia. La Rari Nantes Imperia Femminile prosegue il percorso di preparazione in vista del campionato di Serie B 2018-19. Le giallorosse allenate da Merci Stieber, domenica 2 dicembre, saranno di scena alla Piscina ‘Cicci’ Rolla di Lerici.

Il Memorial è intitolato a Bruno Alessandri e le ragazze affronteranno le seguenti squadre: Lerici Sport, US Locatelli, Team Acqua Sport, AN Brescia e Canottieri Milano. Suddivise in due gironi con formula all’italiana, che daranno accesso alle finali.

Di seguito l’elenco delle convocate: cap. Sarah Sowe (portiere), Chiara Di Mattia (portiere), Margherita Garibbo, Sofien Mirabella, Anna Amoretti, Elisabetta Sattin, Elisa Martini, Lise Accordino, Giorgia Ferraris, Giulia Bessone, Francesca Platania, Maria Bianca Rosta, Giorgia Cappello.