Rari Nantes Imperia, gli under 15 cedono a Sori contro il Quinto

Imperia. La Rari Nantes Imperia under 15 va ko alla prima uscita della seconda fase di campionato. I ragazzi di Gerbò pagano una partenza da incubo e la rimonta finale non basta per evitare la sconfitta contro Quinto B, per 7-6.

Quinto, all’intervallo lungo, si trova avanti per 5-0. Al cambio vasca però i giallorossi invertono la rotta: dopo un avvio choc, infatti, riescono a riportare il match in equilibrio. Ne è testimone il 6-5 parziale a 1’50” dalla sirena finale. I padroni di casa però non perdono la testa e rimangono avanti, così la rete finale di Cipriani vale soltanto a fini statistici. Proprio l’attaccante ed il vicecapitano Giacomo Grosso sono autori di una doppietta a testa.

QUINTO B – R.N.IMPERIA 7-6

(2-0; 3-0; 1-2; 1-4)

Quinto - Di Loreto, Crovi 1, Zannini, Trentini, Bibolini, Porcile 3, Gardella, Ferriani, Pontremoli, Ferrando 1, Mora 1, Villa, Migliorini 1, Sanvito. All.: Trucco

Imperia - Di Lionardo, Paganoni cap. 1, Pario 1, Sapino, Lucia Grosso 2, Cipriani 2, Rossi R., Demasi, Sassi, Ventura. All.: Gerbò

Note: S.N. Quinto 2/6, Imperia 2/8