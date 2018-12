Rari Nantes Imperia, gli under 13 vincono a Sestri

Imperia. La Rari Nantes Imperia under 13 trova la prima vittoria in campionato battendo Sestri, a domicilio, per 4-8.

I ragazzi di Rosso soffrono una migliore partenza dei padroni di casa ma, prese le contromisure, riescono a mettere la testa avanti concludendo la partita con un buon margine. Con una bella tripletta, Pietro Rombo svetta come top scorer di giornata seguito dalle doppiette di capitan Rossi e di Porro. Chiude il tabellino la firma di Lanteri.

Il prossimo appuntamento è previsto il 13 gennaio alla Cascione, contro I. S. Albenga.

C.N.SESTRI – R.N.IMPERIA 4-8

(1-1; 3-2; 0-3; 0-2)

Imperia – Alberti; Rossi cap. 2, Porro 2, Pollice, Di Luccio, Marfella, Rombo 3, Buemi, Lanteri 1, Sciocchetti, Morchio, Pace. All: Rosso