R24, ospite il sindaco Giorgio Giuffra: “Non escludo di ricandidarmi. Il futuro di Riva? Un turismo ecosostenibile”

“Un turismo che guardi al benessere del cittadino e del turista, non un turismo di massa ma di nicchia che ami la sostenibilità ambientale”. Questa è la ricetta che il sindaco Giorgio Giuffra ha pronta per il futuro della sua Riva Ligure, se dovesse ricandidarsi.

Allora il direttore Renzo Balbo incalza il primo cittadino ospite a R24: “Ma si ricandida?”.

“Fare il sindaco è molto impegnativo – risponde Giuffra -, la trasformazione di Riva non terminerà nel 2019. Non sciolgo le riserve ma non nego che possa essere una possibilità ricandidarmi“.

