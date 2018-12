R24, ospite il sindaco Biancheri: “E’ presto per la campagna elettorale, rimango concentrato sulla città”

Sanremo. Un ospite d’eccezione questa mattina ai microfoni di R24: il sindaco Alberto Biancheri è tornato a fare il punto della situazione con il direttore Renzo Balbo.

L’avvio delle feste natalizie, luminarie, il concerto di Capodanno e poi la sicurezza, l’introduzione, per la prima volta nella storia della Città dei Fiori, di un servizio di sorveglianza privata per tutelare le aree della nuova stazione ferroviaria dalla presenza dei senza tetto, sono stati i temi dell’intervista.

E poi, ancora, il grande nodo delle opere che stanno per partire, a incominciare dal mercato annonario, Piazza Borea, il palasport di Pian di Poma, l’Auditorium Alfano e la rotonda della Foce.

Tante carne al fuoco nella diretta che potete riascoltare nel video di Riviera24. Una cosa è certa per il primo cittadino: “Non sono in campagna elettorale, faccio il sindaco. La campagna elettorale inizierà molto tardi, prima voglio vedere aprire i cantieri per avere la certezza che sia tutto apposto”.