Qualità della vita, la provincia di Imperia ultima di tutto il centro-nord

Imperia. La classifica della qualità della vita stilata dagli esperti del Sole 24 Ore riguardo le oltre 100 province italiane, è stata resa pubblica per la sua 29^ edizione.

Ne vengono fatte altre, come ad esempio quella di Italia Oggi, ma quella del ‘Sole’ è la più antica e per questo motivo viene ritenuta la più importante. Quella relativa al 2018 penalizza ancora una volta la nostra provincia di Imperia, relegata al 69° posto, ultima tra le quattro liguri, ma umiliata anche come ultima di tutto il centro-nord Italia!

Da Roma in su, Imperia pur guadagnando una piccola posizione in classifica, figura mestamente in coda nell’elenco delle province del nord ma anche dietro Toscana, Emilia-Romagna, Umbria, Marche e Abruzzo, e con L’Aquila ancora alle prese con le difficoltà post-terremoto a soli due decimali (456,7 contro 456,5) di distacco. Detto che in testa alla classifica figura per la prima volta Milano seguita da Bolzano e Aosta, Il Sole 24 Ore elabora i dati da sei parametri principali: ricchezza e consumi, affari e lavoro, ambiente e servizi, giustizia e sicurezza, demografia e società, e cultura e tempo libero.

Evidentemente dalle nostre parti ci sono pochi soldi risparmiati e depositati in banca e di conseguenza la gente non può spendere molto, difficile fare business se ci si trova in un ambito dove è forte la disoccupazione o la occupazione è sotto pagata, dove i servizi ai cittadini non vanno incontro alle loro necessità e l’ambiente ne risente sia per la qualità dell’aria che per la raccolta differenziata, dove i processi durano troppo e la sensazione di sicurezza viene a mancare troppo spesso, dove le coppie non mettono al mondo figli per paura del futuro che risulta incerto in una società che non si evolve, e dove l’offerta culturale è spesso carente o troppo cara e il tempo libero viene mal utilizzato anche a causa di mancanza di opportunità o strutture adeguate. Le altre liguri vanno meglio: Savona recupera sette posizioni e chiude 51esima, Genova è al 56° posto pur perdendo otto posizioni e La Spezia con un brutto -10 rispetto all’anno scorso chiude 61^.