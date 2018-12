Sanremo. Dopo lo spettacolo del 15 novembre presso il Teatrino Federazione Operaia – Il Cuore e la penna di Maria Pia Ferrandini – recital in omaggio ad una vita dedita al teatro dialettale dell’attrice (classe 1924) per decenni primadonna della Compagnia Stabile, e dopo la rappresentazione della commedia “Aria de Festival!”, il 24 novembre presso il teatro dell’istituto don Orione, prosegue la stagione teatrale e culturale della Compagnia Stabile Città di Sanremo, con una serie di eventi pre-natalizie, un omaggio natalizio alla tradizione ed alla cultura cittadina, che vede in scena “piccoli” e grandi attori, testimoni del passato linguistico che non va perduto:

– 12 dicembre – alle 16 – Residenza Franchiolo – Sanremo, Menestrun De Deinà– recital con poesie, musica e canti della tradizione

– 13 dicembre – alle 16 – Residenza Le Grange – Riva Ligure, Menestrun De Deinà – recital con poesie, musica e canti della tradizione

– 15 dicembre – alle 17 – replica alle 19 – Teatro itinerante nella Pigna, I Prumesci Spuuxi … Sanremaschi, il classico della letteratura italiana rivisto in chiave… sanremasca, ambientato in angoli suggestivi della Pigna, con protagonisti i ragazzi del corso di dialetto.

– 19 dicembre – alle 17 – Piazza Cassini, Menestrun De Deinà – recital con poesie, musica e canti della tradizione.

Tutti gli eventi saranno ad ingresso libero.