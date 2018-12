l'accordo

Proroga Bolkestein per stabilimenti balneari, Di Muro (Lega): “Importante passo avanti”

"In attesa che questa previsione diventi legge, non posso non fare notare come, ancora una volta, la Lega mantenga le promesse fatte in campagna elettorale"

“E’ notizia di oggi l’accordo raggiunto in Parlamento che consentirà l’esclusione dell’applicazione della Direttiva Bolkestein al comparto delle imprese balneari mediante una proroga di quindici anni delle attuali concessioni. E’ un importante passo avanti per tutte le imprese turistiche balneari italiane che vivevano nella piena incertezza sul loro futuro“, dichiara l’Onorevole Flavio Di Muro. “In attesa che questa previsione diventi legge, non posso non fare notare come, ancora una volta, la Lega mantenga le promesse fatte in campagna elettorale. Ora che la strada è tracciata è necessario affrontare le problematiche di un’altra categoria colpita dalla Bolkestein ovvero il commercio su aree pubbliche. A tal fine, mi farò personalmente promotore delle rivendicazioni degli ambulanti nelle sedi opportune“, conclude.