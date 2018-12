Promozione, tre giornate di stop per Fabio Sturaro dell’Ospedaletti

Imperia. Questa settimana per il girone A del campionato di Promozione il giudice sportivo ha deciso di fermare per sei giornate Denis Pasquino (Arenzano) in quanto espulso perché “a gioco fermo, tirava una manata al volto ad un avversario, senza conseguenze lesive; alla notifica del provvedimento, tentava nuovamente di colpire l’avversario, venendo fermato e bloccato dai compagni. Uscendo dal terreno di gioco, scalciava una bandierina d’angolo spezzandola a metà”.

Giampaolo Grassi (Mignanego) dovrà saltare quatto partite perché “espulso a fine gara per proteste nei confronti del direttore di gara, quando il suo capitano lo invitava a smettere di protestare, lo stesso rivolgeva alla terna un’espressione blasfema e la ingiuriava con un’espressione di stampo discriminatori”.

Tre giornate di stop per Fabio Sturaro (Ospedaletti), espulso perché “dopo aver subìto un fallo da parte di un avversario, reagiva, colpendolo con un pugno alla pancia, senza conseguenze lesive”.

Alessio Bottinelli (Bragno) e Alessio Stamilla (San Stevese) sono stati fermati per due turni. Andrea Rinaldi (Legino) e Matteo Termini (Voltrese Vultur) sono stati squalificati per una giornata. Marco Beltrame, dirigente del Celle Ligure, è stato inibito fino al 3 gennaio

La classifica marcatori dopo 14 giornate:

16 reti: L. Anselmo (Bragno)

13 reti: Miceli (Ospedaletti)

9 reti: Akkari (Sestrese), Daddi (Loanesi San Francesco)

8 reti: Boggiano (Voltrese Vultur), Fassone (Vallescrivia)

7 reti: Mancini (Arenzano), Rovella (Taggia)

6 reti: Grassi (Mignanego), Botti (Taggia)

5 reti: Cafferata (Sestrese), Balestrino (Voltrese Vultur), Perrone (Varazze Don Bosco), Sofia (Celle Ligure), Burdisso (Dianese e Golfo), Draghici (Serra Riccò)

4 reti: D. Vallerga (Celle Ligure), G. Insolito (Loanesi San Francesco), Tarantola (Taggia), Zani (Sestrese), Murabito (Legino), A. Anselmo (Arenzano), Scappatura (Ospedaletti)

3 reti: Espinal, Al. Negro (Ospedaletti), Canu (Dianese e Golfo), Cerato, Siccardi, Avanzi (Legino), G. Paini (Varazze Don Bosco), Zizzini (Bragno), Di Lorenzo (Loanesi San Francesco), Limonta, Termini (Voltrese Vultur), Cutellè (San Stevese), Poggioli (Serra Riccò)

2 reti: Gerbasi (Taggia), F. Re (Serra Riccò), Alò (Celle Ligure), Pinna, Savaia (Mignanego), De Flaviis, Rambaldi, Crudo, Russo (San Stevese), Rocca, Condorelli (Loanesi San Francesco), Mereto, Sattin (Sestrese), Alasia, F. Sturaro (Ospedaletti), Brignoli, Greco, Martini, Garibbo (Dianese e Golfo), Torra, Mombelloni (Bragno), Di Mario, Fantoni, Tomao (Ceriale), Gagliardi, L. Baroni, Sulla, Guerrieri, Minardi (Varazze Don Bosco), Rusca, Pereyra, Metalla, Grabinski (Arenzano), Schirru, Semperboni, Spadoni (Legino), Siri (Voltrese Vultur), Romeo (Arenzano/Bragno)

1 rete: Gentile, F. Insolito, Pisano, Prinzi, Castello (Loanesi San Francesco), Lanzalaco (Arenzano), Cambiaso, Zizzi, Nocentini (Mignanego), Piccolo, E. Burdo, F. Burdo, Ciccia, Rizzo, Orero, Ottolini, Bianchi, Ennaouy, Rizzo (Serra Riccò), Illiano, Gervasi, Setti, Donà, Michero, Gloria (Ceriale), Angius, Ferrari, Calautti (Voltrese Vultur), Saporito, Rampini, F. Baroni, Fazio (Varazze Don Bosco), L. Vassallo, Calandrino, A. Numeroso (Dianese e Golfo), Giguet, Damonte, An. Piombo, Rampini, Camara (Celle Ligure), N. Rossetti, Leto, Amirante, Molon, Matranga, El Atiki (Vallescrivia), Salis, Pili, Majid (Legino), Gallo, Pesco, Fiuzzi, Rosso, Guirat, Salmaso (Taggia), Pizzorni, Stefanzl (Bragno), G. Calvini, B. Raguseo, Stamilla, El Kamli (San Stevese), Ansaldo, Piroli, Gjoka, Federici, M. Raso, Camara, Di Sisto (Sestrese)

Autoreti: 1 Ippolito (pro Varazze Don Bosco), Maralino (pro Loanesi San Francesco), Rolando (pro Voltrese Vultur)