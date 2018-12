Promozione, Taggia sconfigge Mignanego

Taggia. Domenica scorsa è andata in scena Mignanego – Taggia, che si è conclusa a favore degli ospiti per 2 – 3.

La partita era valida per la 14° giornata del girone A del campionato di Promozione. Grazie alla vittoria il Taggia si piazza secondo in classifica con 27 punti. Domenica prossima giocherà in casa contro la San Stevese.