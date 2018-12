Promozione, San Stevese perde contro Bragno

Santo Stefano al Mare. La San Stevese ha affrontato domenica scorsa in casa il Bragno.

La partita, valida per la 14° giornata del girone A del campionato di Promozione, si è conclusa a favore degli ospiti per 1 – 2. A causa della sconfitta la squadra si piazza terz’ultima in classifica con 12 punti. Domenica prossima, alle 14.30, giocherà fuori casa contro il Taggia.