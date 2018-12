Promozione, la Dianese&Golfo perde contro Loanesi San Francesco

Diano Marina. Ieri è andata in scena Dianese&Golfo – Loanesi San Francesco.

La partita, valida per la 15° giornata del girone A di Promozione, si è conclusa 2 – 4. I padroni di casa hanno perso e così si ritrovano in nona posizione in classifica con 19 punti.

La squadra scenderà nuovamente in campo dopo le festività natalizie: il 13 gennaio alle 14.30 dovrà affrontare in casa il Celle Ligure.

Dianese&Golfo-Loanesi 2-4

Reti: 18’G. Insolito, 34’Ricca (L) 35′ 36’Burdisso (D) 39’Garassino, 73’F. Insolito (L)

Dianese&Golfo: Miraglia, Ippolito, Falzone, Brignoli, Calandrino, L. Vassallo, Martini, Garibbo, Burdisso, Piazza, Canu. A disposizione (Bortolini, Lufi, N. Vassallo, Greco, Quispe, Muca, Mhari, Colli). Allenatore: Bencardino

Loanesi: Vernice, Murru, Leo, Condorelli, Alberti, Castello, Di Lorenzo, Antonelli, Rocca, G. Insolito, Garassino. A disposizione (Bracco, Puddu, Pisano, Mbye, Boiga, Piazzai, Viola, F. Insolito)

Arbitro: Rosso di Albenga

Note: al 60′ espulso Mhari (D)