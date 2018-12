Promozione, il Taggia prevale su Celle Ligure

Taggia. Domenica si sono affrontate per la tredicesima giornata del girone A del campionato di Promozione, Taggia – Celle Ligure.

La partita si è conclusa a favore dei padroni di casa per 2-1. La squadra si trova così in seconda posizione in classifica con 24 punti. Domenica dovrà affrontare fuori casa il Mignanego.