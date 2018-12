Promozione, finisce a reti inviolate Taggia–San Stevese

Taggia. Ieri sono scesi in campo Taggia – San Stevese.

La partita, valida per la 15° giornata del girone A di Promozione, si è conclusa a reti inviolate (0– 0). La squadra taggese si trova così in terza posizione in classifica con 28 punti, mentre la San Stevese si trova in terz’ultima posizione con 13 punti.

Le squadre scenderanno nuovamente in campo dopo le festività natalizie: il 13 gennaio alle 14.30 il Taggia dovrà affrontare fuori casa il Bragno, mentre la San Stevese in trasferta giocherà contro Varazze 1912 Don Bosco.

Taggia-San Stevese 0-0

Taggia: Pronesti, Ravoncoli, Di Fabrizio, Tarantola, Coluccio, Fiuzzi, Botti, Rosso, Rovella, Gerbasi, Morselli. A disposizione (Prato, Arduin, Mangione, Crespi, Pinasco, Minghinelli, V. Gallo, Salmaso, Cuneo). Allenatore: Maiano

Sanstevese: D’Ercole, Grandi, El Kamli, Lanteri, B. Raguseo, Stella, Russo, La Greca, Rambaldi, A. Geraci, Brizio. A disposizione (Falato, Gracci, Cioffi, C. Gagliardi, Crudo, G. Calvini, Cutellè, Valenzise). Allenatore: Siciliano

Arbitro: Ermini di Genova