Promozione, fermato per un turno Simone Burdisso della Dianese&Golfo

Imperia. Sette calciatori, un allenatore e un massaggiatore sono stati puniti questa settimana dal giudice sportivo per quanto riguarda il girone A del campionato di Promozione.

Alessio Balostro (Vallescrivia) è stato squalificato per tre giornate in quanto espulso “per aver tirato un calcio ad un avversario, senza conseguenze lesive”. Simone Alò (Celle Ligure), Fabio Di Mario (Ceriale), Simone Burdisso (Dianese e Golfo), Gianvito Garassino (Loanesi San Francesco), Francesco Rusca (Arenzano) e Luca Orero (Serra Riccò) sono stati fermati per un turno.

Gerolamo Calcagno, allenatore del Varazze Don Bosco, è stato squalificato per due gare. Roberto Ferraro, massaggiatore del Bragno, è stato squalificato fino al 27 dicembre.

La classifica marcatori dopo 13 giornate:

14 reti: L. Anselmo (Bragno)

12 reti: Miceli (Ospedaletti)

9 reti: Daddi (Loanesi San Francesco)

8 reti: Akkari (Sestrese), Boggiano (Voltrese Vultur)

7 reti: Mancini (Arenzano), Rovella (Taggia), Fassone (Vallescrivia)

5 reti: Perrone (Varazze Don Bosco), Grassi (Mignanego), Sofia (Celle Ligure), Burdisso (Dianese e Golfo)

4 reti: D. Vallerga (Celle Ligure), G. Insolito (Loanesi San Francesco), Balestrino (Voltrese Vultur), Tarantola (Taggia), Cafferata, Zani (Sestrese), Murabito (Legino), A. Anselmo (Arenzano), Scappatura (Ospedaletti), Draghici (Serra Riccò)

3 reti: Canu (Dianese e Golfo), Cerato, Siccardi, Avanzi (Legino), G. Paini (Varazze Don Bosco), Zizzini (Bragno), Di Lorenzo (Loanesi San Francesco), Limonta, Termini (Voltrese Vultur), Cutellè (San Stevese), Poggioli (Serra Riccò), Botti (Taggia)

2 reti: Gerbasi (Taggia), F. Re (Serra Riccò), Alò (Celle Ligure), Pinna, Savaia (Mignanego), De Flaviis, Rambaldi, Crudo, Russo (San Stevese), Rocca, Condorelli (Loanesi San Francesco), Mereto, Sattin (Sestrese), Espinal, Alasia, Al. Negro (Ospedaletti), Brignoli, Greco, Martini, Garibbo (Dianese e Golfo), Torra, Mombelloni (Bragno), Di Mario, Fantoni, Tomao (Ceriale), Gagliardi, L. Baroni, Sulla, Guerrieri, Minardi (Varazze Don Bosco), Rusca, Pereyra, Metalla (Arenzano), Schirru, Semperboni, Spadoni (Legino), Siri (Voltrese Vultur), Romeo (Arenzano/Bragno)

1 rete: Gentile, F. Insolito, Pisano, Prinzi (Loanesi San Francesco), Lanzalaco (Arenzano), Cambiaso, Zizzi (Mignanego), F. Sturaro (Ospedaletti), Piccolo, E. Burdo, F. Burdo, Ciccia, Rizzo, Orero, Ottolini, Bianchi (Serra Riccò), Illiano, Gervasi, Setti, Donà, Michero, Gloria (Ceriale), Angius, Ferrari, Calautti (Voltrese Vultur), Saporito, Rampini, F. Baroni, Fazio (Varazze Don Bosco), L. Vassallo, Calandrino, A. Numeroso (Dianese e Golfo), Giguet, Damonte, An. Piombo, Rampini, Camara (Celle Ligure), N. Rossetti, Leto, Amirante, Molon, Matranga, El Atiki (Vallescrivia), Salis, Pili, Majid (Legino), Gallo, Pesco, Fiuzzi, Rosso, Guirat, Salmaso (Taggia), Pizzorni, Stefanzl (Bragno), G. Calvini, B. Raguseo, Stamilla (San Stevese), Ansaldo, Piroli, Gjoka, Federici, M. Raso (Sestrese)

Autoreti: 1 Ippolito (pro Varazze Don Bosco), Maralino (pro Loanesi San Francesco).