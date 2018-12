Promozione, Dianese e Golfo sconfitta in casa dal Legino

Diano Marina. Domenica è andata in scena Dianese e Golfo – Legino, che si è conclusa a favore degli ospiti.

I padroni di casa hanno infatti perso per 1 – 2 durante la tredicesima giornata del girone A del campionato di Promozione. Si trova così in ottava posizione in classifica con 19 punti. Domenica dovrà affrontare fuori casa il Serra Riccò 1971.