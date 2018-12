Promozione, Dianese e Golfo-Legino si gioca ad Andora

Diano Marina. Spostamento di campo per la partita Dianese e Golfo contro Legino.

La partita, valida per la 13 giornata del girone A del campionato di Promozione, in programma domenica 9 dicembre alle 14.30, verrà giocata ad Andora presso il campo sportivo ‘Marco Polo’ per agevolare i lavori di ripristino del manto erboso del campo sportivo di San Bartolomeo al Mare.